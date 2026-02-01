Валиева уступила ученицам Тутберидзе, у Плющенко появился новый герой. Как прошел чемпионат России по прыжкам

Фигурное катание. Чемпионат по прыжкам
Мужчины
1. Никита Сарновский — 193,42.
2. Владислав Дикиджи — 186,73.
3. Глеб Лутфуллин — 169,55.
4. Григорий Федоров — 91,01.
5. Матвей Ветлугин — 80,23.
6. Николай Угожаев — 77,85.
7. Макар Игнатов — 40,01.
8. Андрей Мозалев — 38,64.
9. Роман Савосин — 38,11.
10. Евгений Семененко — 36,86.
11. Марк Кондратюк — 36,84.
12. Артур Даниелян — 23,89.
Женщины
1. Алиса Двоеглазова — 127,27.
2. Дина Хуснутдинова — 119,26.
3. Дарья Садкова — 111,99.
4. Софья Муравьева — 57,22.
5. Мария Захарова — 56,35.
6. Камила Валиева — 53,33.
7. Мария Елисова — 25,51.
8. Камилла Нелюбова — 24,76.
9. Александра Трусова — 22,77.
10. Анна Фролова — 19,81.
Пары
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 52,06.
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 50,84.
3. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 45,43.
4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 19,87.
5. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 16,58.
6. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 15,35.
Сложно переключаться на чемпионат России по прыжкам фигуристов после роскошного финала Australian Open от Алькараса с Джоковичем — спортсменов масштаба Новака в мировом спорте сейчас единицы. В фигурном катании претенденты на такую роль в будущем есть (напрашивается Илья Малинин), но один из таких людей в эти выходные выступал в Москве. Ее зовут Камила Валиева. Вернувшись после четырехлетней дисквалификации (де-факто двухлетней), Камила показала, что готова хорошо. Пока не на сто процентов, но до ее выхода на полноценный турнир еще есть минимум месяц. То, что она показала четверные или близкие к четверным прыжки, дорогого стоит.
Но героями стали другие — ученик Евгения Плющенко Никита Сарновский, только вышедший из юниоров, и Алиса Двоеглазова, также проводящая первый сезон по взрослым. Сам турнир вроде и не был унылым, но снова уперся в рамки правил — лидеры прыгали идентичные прыжки и не экспериментировали. Судейские протоколы снова не показали, что ожидаемо провоцирует вопросы.
Пары
Начиналось воскресенье с турнира пар — и тут сложно отделаться от очевидного клише. Сразу две наши топовые пары, Мишина/Галлямова и Бойкова/Козловский, показали четверные выбросы и подарили классное противостояние в финале. Ни одна из них не едет на стартующую через несколько дней Олимпиаду. Никто не виноват, спорт вне политики, все за инклюзивность — но Милан лишился четырех участников классного турнира. Что касается прыжкового чемпионата, в финале с выброса упали и Анастасия с Александром, и Александра с Дмитрием, но «на бис» оба сделали чисто. В остальном контент обеих пар был идентичен — тройной сальхов + двойной аксель + двойной аксель, тройная подкрутка, выброс тройной флип.
Респект стоит выразить Саше и Диме — они могли брать золото турнира и увеличенные призовые (миллион рублей вместо 500 тысяч), но пошли на спортивный принцип. Увидев ошибку заклятых конкурентов на четверном выбросе, также сделали его, хотя могли ограничиться тройным. Это приз за фейр-плей.
Мужчины
Видно, как чемпион турнира Сарновский кайфовал от шоу — он проявлял эмоции после прыжков, искренне радовался, а не выходил на поклон как оловянный солдатик. А после вопроса, на что потратит призовой фонд, честно сказал, что вложил в тюнинг машины. Пожалуй, такой спортсмен мог раскрыться только у шоумена Плющенко.
Мужской турнир прошел спокойнее парного — никто не пробовал пятерные или четверной аксель, но тактика участников не всегда была понятна. Дикиджи, к примеру, в битве с Сарновским не убивался, не пробовал большее число попыток — а Никита вместе со штабом явно целенаправленно готовился под эти соревнования, просчитывал каскады и прыжки, расставлял их по времени. Но отношение к чемпионату не меняет его результатов. Сарновский завоевал первый взрослый титул, и если он поработает над программами, то с таким высоченным четверным лутцем после возвращения на международную арену он может далеко пойти. Правда, критики все равно нашли вопросы к технике исполнения — но тут, как всегда, важно, что будут ставить судьи.
Отметим раннее выбывание из турнира лидеров сезона Евгения Семененко и Марка Кондратюка, очередную медаль Глеба Лутфуллина, который снова цепляется за награды, когда его не воспринимают фаворитом, и пятое место Матвея Ветлугина, который традиционно считался артистичным фигуристом, но в штабе Евгения Рукавицына подтянул технику.
Женщины
Александра Трусова вылетела в субботу в четвертьфинале и заняла 9-е место, Камила Валиева также до финала не дошла, но по крайней мере продлила свое присутствие на день. Ее борьба с четверными, которая прошла успешно в четвертьфинале, на этот раз сразу пошла неудачно — а с такими соперницами попасть в тройку было нереально. По иронии судьбы на турнире, куда от штаба Этери Тутберидзе приехал один Сергей Дудаков (до Олимпиады всего неделя), весь пьедестал взяла ее группа.
В финале разбирались Двоеглазова, Садкова и Хуснутдинова. Алиса допустила ошибку на каскаде, но в концовке попросила поддержки у трибун, поднимая вверх руки, — и вытащила заключительный каскад из пяти прыжков. Логичная победа, которая могла быть достигнута и на чемпионате России, если бы не Аделия Петросян.
Чемпионат по прыжкам на миниатюрной «Навка-Арене» прошел качественно, и даже близко сидевшие ко льду зрители делали его по-своему уникальным. Формат обязательно нужно сохранить. Но, вероятно, снова дорабатывать — искать фигуристов из регионов, а не только лидеров, поощрять прыжковое разнообразие, а может быть, и вернуть плей-офф с дуэлями один на один.