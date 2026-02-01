Валиева уступила ученицам Тутберидзе, у Плющенко появился новый герой. Как прошел чемпионат России по прыжкам

Мужской турнир прошел спокойнее парного — никто не пробовал пятерные или четверной аксель, но тактика участников не всегда была понятна. Дикиджи, к примеру, в битве с Сарновским не убивался, не пробовал большее число попыток — а Никита вместе со штабом явно целенаправленно готовился под эти соревнования, просчитывал каскады и прыжки, расставлял их по времени. Но отношение к чемпионату не меняет его результатов. Сарновский завоевал первый взрослый титул, и если он поработает над программами, то с таким высоченным четверным лутцем после возвращения на международную арену он может далеко пойти. Правда, критики все равно нашли вопросы к технике исполнения — но тут, как всегда, важно, что будут ставить судьи.