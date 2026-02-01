Бестемьянова оценила выступление Валиевой на чемпионате России по прыжкам

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что фигуристка Камила Валиева достойно вернулась в спорт, выступив на чемпионате России по прыжкам, а в будущем она все еще способна побеждать на турнирах.
19-летняя Валиева, для которой это был первый старт после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение, стала шестой в полуфинале турнира. В финал прошли три спортсменки с лучшей суммой баллов.
«Все очень рады, что Камила вернулась в такой красоте! Мало того, она не просто красивая, она прыгает четверной тулуп. Это первое появление на зрителях и хороший задел на то, чтобы вернуться и бороться за самые высокие места. Она очень красиво вернулась, и неважно, какое место она заняла!» — сказала Бестемьянова.
«Она уже прошла все сложные моменты взросления, сохранила четверной прыжок. Это дорогого стоит. У Камилы есть все возможности, чтобы вернуться и выигрывать», — добавила она.
Победительницей чемпионата России по прыжкам стала фигуристка Алиса Двоеглазова. Второе место заняла Дина Хуснутдинова, третьей стала Дарья Садкова.
«А Алиса Двоеглазова — умничка! Четверной лутц производит впечатление, это самый дорогой четверной прыжок, который она делает очень стабильно», — отметила Бестемьянова.