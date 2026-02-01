Авербух назвал выступление Валиевой на ЧР по прыжкам событием

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с РИА Новости назвал событием выступление фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам, которое стало для нее первым после возвращения в спорт.
19-летняя Валиева, для которой это был первый старт после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение, стала шестой в полуфинале. В финал прошли три спортсменки с лучшей суммой баллов.
«Возвращение на лед Камилы Валиевой стало событием. Видно, что она работает, набирает форму. Ни о каких прогнозах сейчас не может быть и речи. Надо поддерживать ее, впереди еще много работы», — сказал Авербух.
«Главное, что мы увидели Камилу и то, что в том виде, в котором она сейчас, она прекрасно прыгает четверной. Это здорово! Значит, все в руках Камилы и тренерского штаба. Сейчас надо очень много работать над физикой и над тем, чтобы набирать серьезную форму», — добавил он.
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) в субботу выступила в четвертьфинале турнира женщин на чемпионате России по прыжкам. Затем она приняла участие в соревнованиях дуэтов в паре с супругом Макаром Игнатовым. Это первый официальный старт Трусовой с ноября 2022 года. Спортсменка в августе 2025 года родила сына.
«Также отметил бы Сашу Трусову, которая через пять месяцев после рождения ребенка находится в такой форме. При серьезной работе она может оказать серьезную конкуренцию. Знаю ее характер и настрой», — отметил собеседник агентства.
Победительницей чемпионата России по прыжкам стала фигуристка Алиса Двоеглазова. Второе место заняла Дина Хуснутдинова, третьей стала Дарья Садкова. «Здорово выступили наши девочки, которые заняли первое, второе и третье места. Алиса Двоеглазова прекрасно выступила и на чемпионате России, выиграла произвольную программу и показала очень высокий уровень», — отметил Авербух.