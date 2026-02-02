Более половины россиян не собираются смотреть Олимпиаду

В то же время 57% россиян считают, что транслировать зимнюю Олимпиаду на отечественном телевидении нужно. С ними не согласились 24% граждан РФ. Тех, кто считает трансляцию Олимпийских игр необходимой, спросили, почему. По мнению 21% респондентов, Олимпиада многим интересна, 11% опрошенных считают, что игры нужно транслировать, потому что это крупное мировое событие.