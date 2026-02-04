Александра Трусова: «Мне нравится и сам процесс тренировок, и его результаты. Поэтому я тренируюсь, а о мотивации особо не задумываюсь»

"Как всегда, получила от вас много вопросов про мотивацию, и, как всегда, не знаю, что на них ответить.
Мне кажется, мотивацию невозможно как-то волшебным образом получить — она или есть, или нет. Всю жизнь тренеры и родители говорили мне, что для результата нужны тренировки. Я хотела определенного результата, и я ходила на тренировки, потому что знала, для чего я это делаю.
Ну, а сейчас я просто привыкла жить в таком режиме. Мне все нравится — и сам процесс тренировок, и результаты этого процесса. Поэтому я и тренируюсь, а о мотивации особо не задумываюсь", — написала Трусова в телеграм-канале.
«Ура, наконец-то! Я тут». Валиева и Трусова вернулись.
Что впечатлило и огорчило на прыжковом турнире фигуристов.