Александра Трусова: «Мне нравится и сам процесс тренировок, и его результаты. Поэтому я тренируюсь, а о мотивации особо не задумываюсь»

Мне кажется, мотивацию невозможно как-то волшебным образом получить — она или есть, или нет. Всю жизнь тренеры и родители говорили мне, что для результата нужны тренировки. Я хотела определенного результата, и я ходила на тренировки, потому что знала, для чего я это делаю.