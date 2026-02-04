Петросян об олимпийском отборе: «Я была совсем без формы — без ноги, считай. Не чувствовала прыжков из-за боли, не представляла, как отпрыгать»

Тутберидзе: Я была на телефоне, я с ней даже списалась ровно до выхода. Я стояла на разминке и всю разминку посмотрела. После этого она вышла со льда, списалась со мной. Я специально отошла, чтобы мы нигде не переходили друг к другу, потому что за нами реально следили, насколько я ее глазами провожу.