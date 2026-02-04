Ричмонд
Этери Тутберидзе: «Не согласна, что я привыкла, что мои спортсмены всегда завоевывают золото. Бывает по-разному. Это вы там что-то ожидаете»

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что пока не понимает, как будет складываться предстоящая Олимпиада для Аделии Петросян.

Петросян выступит на Играх-2026 в Милане в личном турнире.

"Я совершенно не согласна с формулировкой: привыкла, что всегда мои спортсмены завоевывают золото. Нет, оно по-разному бывает на самом деле. Это вы там что-то ожидаете. Здесь сложно.

Я пока не понимаю, как это будет. Все равно все это в руках… (показывает наверх — Спортс«“). Посмотрим. Но как будто бы должно быть интересно. Я и Аделии сказала — Адель, как будто бы должно быть интересно, что в итоге будет, [какая] развязка”, — сказала Тутберидзе в сериале Okko “Метод Тутберидзе”.

Сколько медалей ждать от наших на Олимпиаде-2026?

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше