Елизавета Туктамышева: «Совмещать “Ледниковый” и работу над прыжками было бы очень сложно, так что о возвращении не думаю»

— Что-то изменилось в твоей жизни после того, как ты завершила карьеру?
— Да нет. Все как было, так и есть. Просто само интервью [с Виктором Кравченко] было значимым для меня. А то, что я там в конце сказала о завершении карьеры… К этому шло. Но… Кто знает, как жизнь повернется. Недавние примеры возвращений у нас есть. Но это правда очень сложно. Так что, может, уже развивать себя в тренерстве и выступать в шоу. Это легче и немного интереснее.
— То есть примеры Саши Трусовой и Камилы Валиевой вдохновили тебя на возможное возобновление карьеры?
— Думала об этом еще до новостей про них, когда восстанавливала тройные. Сейчас просто нет такой возможности: совмещать «Ледниковый» и работу над прыжками было бы очень сложно. Так что в данный момент о возвращении я не думаю.
— Ты сейчас не прыгаешь?
— Двойные аксели делаю, могу тройной тулуп собрать, — сказала Туктамышева.