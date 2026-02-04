Елизавета Туктамышева: «Совмещать “Ледниковый” и работу над прыжками было бы очень сложно, так что о возвращении не думаю»

— Да нет. Все как было, так и есть. Просто само интервью [с Виктором Кравченко] было значимым для меня. А то, что я там в конце сказала о завершении карьеры… К этому шло. Но… Кто знает, как жизнь повернется. Недавние примеры возвращений у нас есть. Но это правда очень сложно. Так что, может, уже развивать себя в тренерстве и выступать в шоу. Это легче и немного интереснее.