Лука Берулава: «Тутберидзе обращает внимание на обстановку в номерах олимпийской деревни, чтобы там было все удобно, комфортно»

Грузинский фигурист Лука Берулава рассказал о поддержке от российского тренера Этери Тутберидзе.

6 февраля в Милане стартует олимпийский командный турнир, где выступит сборная Грузии.

"На данный момент она обращает внимание на обстановку в номерах деревни, чтобы там было все удобно, комфортно. Это тоже спортивные вещи, поскольку помогают тренировкам, выступлениям. Ты сможешь быть готовым ко всему, если у тебя хорошее настроение, живешь в комфорте и все есть.

Номера достаточно аскетичны, есть базовая конфигурация. Но если что-то докупить, то обстановка будет как дома. В Пекине четыре года назад было все то же самое.

Лед хороший, арена чуть запутанная, пока особо ничего непонятно, но со временем все будет лучше", — сказал Берулава.