Спортивный психолог Борзенкова о Бойковой: «Более амбициозной спортсменки не встречала. Избыток мотивации всегда порождает страх поражения»

Спортивный психолог Виктория Борзенкова заявила, что не встречала более амбициозной спортсменки, чем Александра Бойкова.

"Мне довелось работать с Сашей Бойковой. Более амбициозной спортсменки не встречала. Избыток мотивации всегда порождает завышенные ожидания и растущий страх поражения. Это всегда мешает спортсмену, и нужно учиться навыкам самообладания, которые позволят управлять своим состоянием.

Мне кажется, что сами по себе Мишина и Галлямов более стабильные и уравновешенные, а у Бойковой и Козловского более подвижная психика. Их просто нельзя сравнивать.

Уверена, что реакция Насти и Саши на вектор своего спортивного развития после неудач в нынешнем сезоне будет иной", — сказала Борзенкова.