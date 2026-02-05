Спортивный психолог Борзенкова о Бойковой: «Более амбициозной спортсменки не встречала. Избыток мотивации всегда порождает страх поражения»

"Мне довелось работать с Сашей Бойковой. Более амбициозной спортсменки не встречала. Избыток мотивации всегда порождает завышенные ожидания и растущий страх поражения. Это всегда мешает спортсмену, и нужно учиться навыкам самообладания, которые позволят управлять своим состоянием.
Мне кажется, что сами по себе Мишина и Галлямов более стабильные и уравновешенные, а у Бойковой и Козловского более подвижная психика. Их просто нельзя сравнивать.
Уверена, что реакция Насти и Саши на вектор своего спортивного развития после неудач в нынешнем сезоне будет иной", — сказала Борзенкова.