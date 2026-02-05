Без готовых сценариев. Фигуристы Петросян и Гуменник выступят на Олимпиаде

Очевидно лишь одно: ожидание безусловного золота и разговоры о том, что у Петросян «нет права на ошибку», — худший возможный сценарий поддержки. Впереди у нее остается почти две недели до короткой программы, и, как не раз подчеркивала Тутберидзе, ни у одной ее спортсменки, за исключением Камилы Валиевой, путь к главному старту в жизни не был простым. В этой ситуации куда важнее дать Аделии возможность спокойно готовиться и выходить на лед с мыслью о собственном прокате, а не о том, какие ожидания на нее возложены извне.