Без готовых сценариев. Фигуристы Петросян и Гуменник выступят на Олимпиаде

МИЛАН /Италия/. 5 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Милане. Именные квоты были завоеваны в сентябре на отборочном турнире Skate to Milano в Пекине.
Короткая программа мужчин пройдет 10 февраля, произвольная — 13 февраля. Женщины вступят в борьбу 17 февраля — в день коротких программ, произвольные пройдут 19 февраля.
В мае Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил к участию в олимпийском отборе российских фигуристов в парах и танцах, оставив шанс лишь одиночникам в мужском и женском катании. В Пекине Петросян и Гуменник заняли первые места и гарантировали себе квоты на Игры. Петр был вне конкуренции, Аделии пришлось противостоять двум чемпионкам Европы. Все процедуры — квалификация, проверка на соответствие критериям «нейтральности» — пройдены. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) тому свидетельство.
И теперь впереди главный турнир жизни — тот, к которому фигуристы начинают готовиться и, по крайней мере, ставить самые высокие цели с самых ранних лет. У Петра и Аделии в первой половине сезона был практически идентичный план подготовки: два этапа Гран-при России и чемпионат страны.
«Не подвести себя»
Петросян выиграла оба этапа Гран-при России и стала чемпионкой России в третий раз подряд. Однако ни на одном из турниров ей не удалось показать чистые четверные прыжки. Чтобы укрепить уверенность спортсменки на публике, Петросян добавили в список участников вне конкурса на этап Гран-при России в Омске — стратегия сработала — там были показаны два четверных тулупа.
Из положительных моментов сезона стоит отметить и чемпионат России, где Петросян впервые за сезон чисто исполнила тройной аксель в короткой программе. В произвольной он получился со степ-аутом, но сам факт возвращения элемента несет важное значение в плане уверенности и того, что этот элемент все еще есть в арсенале фигуристки.
После победы Петросян откровенно призналась, что сильнее всего боится подвести себя на Олимпиаде. «Я просто очень надеюсь, что не подведу ни себя, ни своих тренеров, ни всех людей, которые за меня болеют, и у меня получится выполнить свою работу. А дальше как судьба распределит, так и будет. Главное для меня — сделать свое», — сказала она.
После декабрьского чемпионата болельщики ожидали увидеть Петросян еще хотя бы на одном старте перед Олимпийскими играми. Однако вместо этого наступило затишье — и от самой Петросян, и в соцсетях группы Этери Тутберидзе. Разъяснение появилось лишь 4 февраля, когда вышла новая серия документального сериала «Метод Тутберидзе» от Okko, в которой раскрылись детали подготовки фигуристки.
«После Нового года, второго, третьего и четвертого [января] здорово прыгала и собирала уже контент из трех ультра-си. Немножко переставили их местами, ей стало проще. Пятого числа она вышла на тренировку — все болит, ничего не помогает. Она говорит, что не может, у нее сковывает движения, все болит», — рассказала Тутберидзе.
Подготовка Петросян к этому сезону и к Олимпийским играм с самого начала складывается через преодоление. Сначала рассматривался вариант снятия с пекинского отборочного турнира из-за травмы, теперь возникли новые обстоятельства. Добавляется к этому и полное отсутствие международных стартов на протяжении нескольких лет — опыта, который невозможно заменить внутренними стартами. Представить, какое давление и груз ответственности сейчас испытывают Аделия и ее тренерский штаб, человеку вне большого спорта, вероятно, сложно.
Очевидно лишь одно: ожидание безусловного золота и разговоры о том, что у Петросян «нет права на ошибку», — худший возможный сценарий поддержки. Впереди у нее остается почти две недели до короткой программы, и, как не раз подчеркивала Тутберидзе, ни у одной ее спортсменки, за исключением Камилы Валиевой, путь к главному старту в жизни не был простым. В этой ситуации куда важнее дать Аделии возможность спокойно готовиться и выходить на лед с мыслью о собственном прокате, а не о том, какие ожидания на нее возложены извне.
Пульс учащается
Гуменник выиграл один из этапов Гран-при России, на втором стал бронзовым призером. Основной интригой внутренних стартов был вопрос, сможет ли он наконец стать чемпионом страны. История выступлений фигуриста на чемпионате России складывалась непросто: второе место в 2022-м, третье в 2023-м и четвертое в 2024 году.
Однако своими выступлениями Гуменник дал понять, что в этом году он полностью готов к завоеванию титула. Безупречными прокаты назвать нельзя — судьи нашли 3 недокрута, а два прыжка фигурист «сдвоил». Но эти моменты не испортили общей картины: возможно, Гуменнику и не стоило полностью выкладываться на чемпионате России. Слишком чистое и идеальное выступление могло бы повысить уровень внутреннего давления и ответственности, а сейчас важнее было сохранить силы и уверенность, оставить запас на Олимпиаду и подойти к Играм готовым к важнейшим прокатам.
«На тренировках часто, когда захожу на прыжок, представляю себе олимпийские трибуны и лед, Милан за окном, и вот он тот самый олимпийский прыжок. А когда на соревнованиях, думаю, что это просто тренировка», — отвечал после победы Гуменник на вопрос, как ему удается сохранять настрой.
В конце января, в отличие от Петросян, он выступил еще на одном турнире — соревнованиях памяти П. С. Грушмана. Там фигурист в очередной раз продемонстрировал высокий уровень подготовки, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков и побив рекорд по сумме баллов среди российских фигуристов. Сам турнир Гуменник охарактеризовал как «хорошую репетицию перед Олимпиадой». «Давно предвкушаю момент. Сейчас острее чувствую. Перед сном пытаюсь отрепетировать в голове свою олимпийскую программу, пульс увеличивается, и заснуть бывает сложно», — признался фигурист.
Момент, который заставил болельщиков понервничать, произошел после турнира. Гуменник сказал, что ему все время повторяют: виза на Олимпиаду ему не нужна. Позже тренер Вероника Дайнеко уточнила для ТАСС, что проблем с визой действительно нет: «Он прошел квалификационный турнир, и как спортсмен, прошедший квалификацию, его виза внесена в электронный вид для аккредитации на Олимпийские игры».
Гуменник сообщил, что отправится в Милан 7 февраля. До этого момента у него еще остается пара дней на родном льду, где можно отточить последние детали и набраться уверенности перед выходом на главный лед в жизни.
А что дальше?
Отдельный и, пожалуй, сложный вопрос — судейство. За четыре года изоляции международный рейтинг Петросян и Гуменника равен нулю, и на Олимпиаде это означает первую разминку — ту самую, где редко щедро раздают баллы за компоненты и где каждый балл приходится буквально выгрызать с нуля. Как будут судить — не знает никто: ни болельщики, ни специалисты, ни, возможно, даже сами судьи. За это время сменились ориентиры, имена и расстановка сил. После столь долгого отсутствия на международной арене реальность может оказаться любой, а строить заранее догадки — занятие неблагодарное и во многом бессмысленное.
После всех испытаний теперь остается одно — поддерживать Аделию и Петра. Они прошли через травмы, испытания и годы ожидания. Слова поддержки и вера болельщиков сейчас важны ничуть не меньше, чем тренировки и прыжки, — возможно, это одни из тех моментов, которые помогали им двигаться вперед все эти годы.