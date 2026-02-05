Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

МИЛАН /Италия/, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька не чувствует себя комфортно из-за присутствия тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе на Олимпийских играх 2026 года. Об этом он рассказал журналистам.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ее тренером на тот момент была Тутберидзе. Сейчас спортсменка тренируется под руководством Светланы Соколовской.
«Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения, — сказал Банька. — Ее видели здесь. Поскольку вы спрашиваете о моих чувствах, я точно не чувствую себя комфортно из-за ее присутствия на Олимпийских играх».
CAS в деле Валиевой удовлетворил требование WADA о четырехлетнем наказании. Спортсменка подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Отстранение отсчитывалось от 25 декабря 2021 года. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.
В CAS заявили, что были опрошены Валиева, ее мать, представители тренерского и медицинского штабов. В организации отметили, что в слушаниях CAS участия не принимала Тутберидзе, представительница тренерского штаба спортсменки дала показания в письменном виде Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), которое не нашло нарушений в результате проверки тренерского штаба Тутберидзе.
Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.