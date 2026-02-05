Зеппельт выиграл в российском суде дело против экс-врача сборной России Шветского

— Да. Но хорошо, что так. Я ему даже предлагал через адвокатов встретиться в Берлине, провести визави. Лицом к лицу с оппонентом российского спорта, и в диалоге обсудить острые моменты. Он отказался. Что касается иска, он в итоге не удовлетворен и отклонен на уровне подачи в суд, жду мотивировочной части. Подозреваю, там могут быть процессуальные нарушения как следствие моей личной самозащиты. Но для меня это поражение юридическое, а не спортивное, как и лишение нашей команды олимпийского золота в Пекине. Поэтому, может быть, я еще постараюсь рассказать всю эту историю и правду другим способом.