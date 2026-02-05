Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеппельт выиграл в российском суде дело против экс-врача сборной России Шветского

Врач Филипп Шветский не смог отсудить 1 рубль по делу о защите чести и достоинства, рассмотрение которого шло несколько лет в российских судах разных инстанций.

Источник: РИА "Новости"

Немецкий журналист Хайо Зеппельт обвинил Шветского в участии в допинг-системе и вине в деле Камилы Валиевой, после чего россиянин подал иск в Никулинский суд Москвы. Оказалось, что после апелляций, которые дошли до Верховного суда, дело вернули в районный суд, а он в ноябре 2025-го отклонил иск. Об этом в интервью «СЭ» рассказал сам Шветский.

— Я ему даже благодарен за то, что смог разобраться в ситуации, имея такого достойного оппонента. Опять же, без спарринга было бы сложнее. Они вместе с телеканалом ARD, New York Times и другими вещателями мотивировали меня. Дело у нас продолжилось, мы дошли до Верховного суда РФ. Зеппельту помогала Olson Consulting, крутая адвокатская контора.

— О как! На словах он говорил, что ему по барабану решения российских судов.

— Да. Но хорошо, что так. Я ему даже предлагал через адвокатов встретиться в Берлине, провести визави. Лицом к лицу с оппонентом российского спорта, и в диалоге обсудить острые моменты. Он отказался. Что касается иска, он в итоге не удовлетворен и отклонен на уровне подачи в суд, жду мотивировочной части. Подозреваю, там могут быть процессуальные нарушения как следствие моей личной самозащиты. Но для меня это поражение юридическое, а не спортивное, как и лишение нашей команды олимпийского золота в Пекине. Поэтому, может быть, я еще постараюсь рассказать всю эту историю и правду другим способом.