На Олимпиаде-2026 Этери Тутберидзе указали как тренера Аделии Петросян

Примечательно, что тренерами российской фигуристки Аделии Петросян указаны Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков. Тутберидзе запрещено сопровождать Петросян по решению организаторов, а о поездке Дудакова на ОИ-2026 и вовсе ничего неизвестно.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
