На Олимпиаде-2026 Этери Тутберидзе указали как тренера Аделии Петросян

Организаторы Зимней Олимпиады-2026 подготовили «шпаргалку» для фотографов перед стартом турнира фигуристов на Играх в Италии, сообщает Sport24.

Источник: Sport24

Примечательно, что тренерами российской фигуристки Аделии Петросян указаны Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков. Тутберидзе запрещено сопровождать Петросян по решению организаторов, а о поездке Дудакова на ОИ-2026 и вовсе ничего неизвестно.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

