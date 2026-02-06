Тарасова назвала фаворита командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2026

«Буду смотреть Олимпийские игры и следить за всеми фигуристами. США — фавориты в командном соревновании. Мне интересно, как выступят китайцы. Думаю, они будут бороться за тройку. Борьба за призовые места развернётся между Францией, Японией, США и Китаем», — сказала Тарасова Metaratings.ru.
Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, они не будут участвовать в командном турнире.
XXV зимняя Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
