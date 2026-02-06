Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова назвала фаворита командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала фаворитов в командных соревнованиях на предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии.

Источник: Metaratings.ru

«Буду смотреть Олимпийские игры и следить за всеми фигуристами. США — фавориты в командном соревновании. Мне интересно, как выступят китайцы. Думаю, они будут бороться за тройку. Борьба за призовые места развернётся между Францией, Японией, США и Китаем», — сказала Тарасова Metaratings.ru.

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, они не будут участвовать в командном турнире.

XXV зимняя Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше