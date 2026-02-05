Загитова о хейте в соцсетях: «У людей осталась в голове та 15-летняя девочка, поэтому у них случается когнитивный диссонанс. Я воспринимаю критику, когда она конструктивная»

— Мне кажется, что многие меня помнят в мои 15 лет. И тогда, естественно, я по-другому выглядела, по-другому одевалась, максимально была сдержанная в своих образах. Всегда был какой-то спортивный костюм.
Сейчас у людей осталось это в голове — та 15-летняя девочка. А мне уже 23, скоро 24. Поэтому, мне кажется, у людей в голове случается этот когнитивный диссонанс.
— А обижает тебя вообще этот хейт? Или ты за столько лет индустрии уже спокойно относишься к тому, что люди всегда находят, за что тебя похейтить?
— По настроению. Я могу встать, и мне захочется какой-то драмы. И, естественно, тут наступает просмотр комментариев.
— Бывало, что отвечала?
— Слушай, я не такой человек, который будет отвечать. Я считаю, что я отчасти психолог бесплатный — «заходите на мои социальные сети, проработаем с вами все ваши травмы».
И вот, в общем-то, они пишут [комментарии]. Ну, то есть у них тяжелый день, проблемы в семье, какие-то ситуации в жизни, которые выбивают их из колеи. Я просто для себя решила так. Что они заходят в комментарии, начинают вот это вот строчить.
В основном, — я посмотрела, провела статистику, — это какие-то мужчины, у которых есть семья, дети. На аватарке стоит фотография с ними, написано «счастливый семьянин». И потом он пишет: ты… какая-нибудь там…
И конечно, тут я понимаю, что это необъективный комментарий. Я воспринимаю критику, когда она конструктивная. Если я объективно понимаю, что я сделала все правильно, и красивые фотографии, моя семья меня поддерживает… Я понимаю, что [это] неконструктивно.
Скорее всего, в нашем обществе есть четкие понятия, четкие границы, и люди живут в каких-то рамках. Попробуйте раскрыться. Попробуйте встать и понять, что вот сегодня я хочу краситься вот так. Попробуйте встать и понять, что вам просто хочется фиолетовые волосы, либо каре рубануть. И все сразу станет лучше, — сказала Загитова.