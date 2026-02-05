Первенство России. Шешелева и Карнаухов, Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера, Гусева и Овчинников покажут короткие программы

Первенство России среди юниоров.
Саранск.
Пары.
Короткая программа.
Начало — 19:15 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Первая разминка.
1. Арина Парсегова — Матвей Богданов.
2. Юлия Филимонова — Илья Пыльнев.
3. Кира Доможирова — Илья Вегера.
4. Таисия Гусева — Даниил Овчинников.
Вторая разминка.
5. Полина Шешелева — Егор Карнаухов.
6. Ольга Сабада — Павел Астахов.
7. Анастасия Высоцкая — Петр Алексеенко.
8. Зоя Ковязина — Артемий Мохов.
Третья разминка.
9. Виктория Двинина — Виктор Потапов.
10. Полина Сажина — Алексей Белкин.
11. Амелия Шаяхметова — Мартин Бреславский.
12. София Диана Касинс — Александр Брегей.
Расписание первенства России среди юниоров в Саранске.