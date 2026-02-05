Ричмонд
Первенство России. Шешелева и Карнаухов, Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера, Гусева и Овчинников покажут короткие программы

6 февраля пары выйдут на лед с короткими программами на первенстве России среди юниоров в Саранске.

Первенство России среди юниоров.

Саранск.

Пары.

Короткая программа.

Начало — 19:15 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Первая разминка.

1. Арина Парсегова — Матвей Богданов.

2. Юлия Филимонова — Илья Пыльнев.

3. Кира Доможирова — Илья Вегера.

4. Таисия Гусева — Даниил Овчинников.

Вторая разминка.

5. Полина Шешелева — Егор Карнаухов.

6. Ольга Сабада — Павел Астахов.

7. Анастасия Высоцкая — Петр Алексеенко.

8. Зоя Ковязина — Артемий Мохов.

Третья разминка.

9. Виктория Двинина — Виктор Потапов.

10. Полина Сажина — Алексей Белкин.

11. Амелия Шаяхметова — Мартин Бреславский.

12. София Диана Касинс — Александр Брегей.

