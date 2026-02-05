Глеб Ковтун о Максиме Ковтуне: «Спрашивают: “Это твой дядя или брат?”, я отвечаю: “Нет, просто однофамилец”

Глеб Ковтун идет четвертым после короткой программы на первенстве России среди юниоров в Саранске (80,52 балла).
"Доволен, улучшил свои результаты с этапов Гран-при, с прошлого года. Как проходила подготовка? Готовился как к обычному соревнованию. Было непросто, за неделю до Саранска вошел в соревновательный ритм, накатывал потихоньку и подошел в хорошей форме.
Путали ли раньше с Максимом Ковтуном? Да и сейчас путают, не в плане внешности, а спрашивают: «Это твой дядя или брат?», я отвечаю: «Нет, просто однофамилец».
Почему решил сменить имидж? Открою секрет: перед Кубком Первого канала неудачно сменил имидж, меня очень плохо постригли, это моя большая проблема всегда. Сейчас очень повезло, что хорошо постригли, возможно, это помогло мне чисто откатать короткую программу, надеюсь, завтра тоже поможет", — сказал Ковтун.