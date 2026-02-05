Железняков о словах главы WADA про Тутберидзе: «А нам неприятно то, что они творят»

Банька заявил, что не чувствует себя комфортно.
«А нам неприятно вообще то, что они творят. Тренер‑легенда не может быть рядом со своим учеником, это же ни в какие ворота не лезет», — сказал Железняков.
Хореограф Алексей Железняков оценил слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о присутствии тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Милане.
Банька заявил, что не чувствует себя комфортно.
«А нам неприятно вообще то, что они творят. Тренер‑легенда не может быть рядом со своим учеником, это же ни в какие ворота не лезет», — сказал Железняков.