Железняков о словах главы WADA про Тутберидзе: «А нам неприятно то, что они творят»

Хореограф Алексей Железняков оценил слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о присутствии тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Милане.

Банька заявил, что не чувствует себя комфортно.

«А нам неприятно вообще то, что они творят. Тренер‑легенда не может быть рядом со своим учеником, это же ни в какие ворота не лезет», — сказал Железняков.