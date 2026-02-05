Сарновская об оскорблениях со стороны мамы Костылевой: «Стараюсь не читать подобные высказывания. На вопросы о взаимоотношениях с Леной тоже не отвечаю»

Обе спортсменки тренируются в академии Евгения Плющенко.
«Стараюсь не читать подобные высказывания. На вопросы о взаимоотношениях с Леной Костылевой тоже не отвечаю», — сказала Сарновская.
Фигуристка София Сарновская ответила на вопрос об оскорбительных высказываниях со стороны Ирины Костылевой, матери фигуристки Елены Костылевой.
Обе спортсменки тренируются в академии Евгения Плющенко.
«Стараюсь не читать подобные высказывания. На вопросы о взаимоотношениях с Леной Костылевой тоже не отвечаю», — сказала Сарновская.