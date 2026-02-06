Обрусевшие США и прощание легенды. Что важно знать об Олимпиаде-2026

В пятницу в Милане пройдет церемония открытия Олимпийских игр 2026 года. Игры станут уникальными и заставят футбольных болельщиков пустить слезу. Чего ждать от россиян и чем необычна сборная США — в материале «РБК Спорт».
Где и когда пройдет зимняя Олимпиада-2026
Олимпийские соревнования стартовали 4 февраля (керлинг, женский хоккей), а завершатся 22 февраля 2026 года.
Впервые с 2006 года зимняя Олимпиада пройдет в Западной Европе. Тогда Игры тоже приняла Италия, а именно Турин. При этом Олимпиада не выходила за пределы провинции Пьемонт.
Столицы Олимпийских игр 2026 года — Милан и Кортина-д’Ампеццо. Однако не только там пройдут соревнования. Зимняя Олимпиада-2026 станет самой масштабной — общая площадь зоны проведения Игр превышает 22 тыс. кв. км. Она пройдет в трех итальянских провинциях: Ломбардии (Милан, Ливиньо, Бормио), Венето (Кортина-д’Ампеццо, Верона) и Трентино — Альто-Адидже / Южный Тироль (Разун-Антерсельва / Антхольц, Валь-ди-Фьемме).
На Играх будет функционировать рекордное количество олимпийских деревень — шесть. Для сравнения: в Сочи-2014 и Пекине-2022 было по три деревни, в Пхёнчхане-2018 — две.
Большинство соревнований примет Милан, от которого до остальных объектов около четырех часов езды.
Из-за масштабности и труднодоступности ряда объектов организаторы отказались от Medal Plaza — привычной для Олимпиад единой площади для награждения спортсменов медалями. Теперь церемонии будут происходить на месте проведения соревнований.
Проходила ли ранее Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо
Кортина-д’Ампеццо была столицей Олимпиады 1956 года, когда на зимних Играх триумфально дебютировала сборная СССР, занявшая первое место в медальном зачете и победившая в хоккейном турнире.
Италия в третий раз проводит зимнюю Олимпиаду, но Милан впервые стал столицей Игр.
Когда и где пройдет церемония открытия
Соревнования начались 4 февраля, но церемония открытия пройдет 6 февраля на «Сан-Сиро». Для легендарного футбольного стадиона церемония открытия Олимпиады станет последним крупнейшим событием. Осенью начнутся работы по сносу арены, которой в сентябре исполнится 100 лет.
Как и на Играх в Турине, на церемонии сделали акцент на классической музыке. В 2006 году на открытии пел Лучано Паваротти. Это было его последнее выступление на публике.
В этот раз на церемонии выступят оперные певцы Андреа Бочелли (участвовал в церемонии закрытия Турина-2006), Чечилия Бартоли, пианист-виртуоз Лан Лан. Если не брать классическую музыку, то можно отметить выступления Мэрайи Кэри и поп-звезды, обладательницы премии «Грэмми» Лауры Паузини.
Увидим ли российских спортсменов на церемонии открытия
Российские спортсмены пропустят церемонию во второй раз подряд. Впервые это произошло на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Причина — санкции, введенные после начала военной операции на Украине.
Где и когда пройдет церемония закрытия Олимпиады
Впервые с Игр-1984 в Сараево церемонии открытия и закрытия будут проходить в разных местах. Игры завершатся в Вероне на античной «Арена ди Верона».
Впервые в истории основное мероприятие Олимпиады пройдет в амфитеатре времен Римской империи. «Арена ди Верона» построена в 30 году и является древнейшим олимпийским объектом за пределами Греции.
Ранее только на летних Олимпиадах в Афинах (1896, 2004) и Риме (1960) основные мероприятия (соревнования, церемонии открытия/закрытия) проходили на территории сооружений античных времен.
«Арена ди Верона»
- Одна из немногих функционирующих античных арен.
- Старше римского Колизея примерно на 40−50 лет, но лучше сохранилась, не подвергалась капитальной перестройке.
- Один из первых «типовых» каменных амфитеатров Римской империи.
- Крупнейшая в мире античная арена для современных концертов. С 1913 года здесь проходит крупнейший оперный фестиваль под открытым небом Arena di Verona Opera Festival.
Где в России смотреть Олимпиаду-2026
Впервые в России Олимпиаду покажут не федеральные каналы. Трансляции соревнований будут бесплатно доступны на онлайн-сервисе Okko.
В 2024 году на территории России официально не транслировали Олимпиаду.
Сколько стоит Олимпиада
Общие траты на данный момент составляют $6,1 млрд, включая $4,1 млрд государственных средств на инфраструктуру и $2 млрд частных средств на организацию и проведение Игр, сообщает Reuters. При этом лишь 15% бюджета ушло на проекты, непосредственно связанные с соревнованиями и спортивными мероприятиями. Для сравнения: на организацию Олимпиады-2022 в Пекине было потрачено $46,6 млрд.
Сколько спортсменов выступит на Олимпиаде
Всего около 2870 спортсменов выступят на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На этих зимних Играх будет наименьшая разница между мужчинами и женщинами — 1533 и 1338.
- Наибольшее представительство у сборной США — 232 спортсмена.
- Самому молодому спортсмену 15 лет, а самому возрастному — 54.
- Самым титулованным спортсменом на Играх будет норвежский лыжник Йоханнес Клебо — пять золотых медалей.
- Самым высокооплачиваемым спортсменом на Олимпиаде является лидер сборной Германии по хоккею Леон Драйзайтль, который за сезон-2025/26 заработает $16,5 млн.
- Главной звездой Игр станет легендарная горнолыжница Линдси Вонн, одна из самых титулованных спортсменок, рекордсменка по победам в зачете Кубка мира по горным лыжам среди мужчин и женщин.
Линдси Вонн, несмотря на годы доминирования, на Олимпиаде не везло
Она будет единственной на Играх-2026, кто участвовал еще в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Но единственную золотую медаль завоевала на Играх-2010.
Пополнить олимпийский запас могла в Сочи-2014, однако пропустила Олимпиаду из-за травмы. В 2018-м вновь ограничилась бронзой, на этот раз в коронном для себя скоростном спуске. В 2019 году завершила карьеру из-за травм, однако в конце 2024-го вернулась, чтобы выступить на Олимпиаде-2026.
В ее успех после возвращения не верили, но в марте 2025-го Вонн впервые за семь лет поднялась на подиум Кубка мира — второе место в супергиганте в Сан-Вэлли. А 12 декабря в 41 год стала самой возрастной победительницей Кубка мира — скоростной спуск в Санкт-Морице.
Участие в Олимпиаде легендарной американки оказалось под вопросом. Она получила травму на этапе Кубка мира в Швейцарии за неделю до старта Игр.
Сколько россиян выступит на Олимпиаде
На Олимпиаде из-за санкций выступят только 13 россиян в нейтральном статусе без гимна и флага, как в последние восемь лет. Но на предыдущей зимней Олимпиаде выступили 209 россиян.
Состав российской команды:
Лыжные гонки
- Савелий Коростелев
- Дарья Непряева.
Шорт-трек
- Алена Крылова
- Иван Посашков
Горнолыжный спорт
- Юлия Плешкова
- Семен Ефимов
Конькобежный спорт
- Ксения Коржова
- Анастасия Семенова
Фигурное катание
- Аделия Петросян
- Петр Гуменник
Санный спорт
- Дарья Олесик
- Павел Репилов
Ски-альпинизм
- Никита Филиппов
- Средний возраст российской команды — 22,8 года
- Самый молодой российский спортсмен — Аделия Петросян (18 лет)
- Самый возрастной российский спортсмен — Семен Ефимов (29 лет)
- Горнолыжница Юлия Плешкова — единственная россиянка, имеющая опыт выступления на Олимпиадах. Она дебютировала в 2022 году, показав лучший результат в комбинации — десятое место.
Кто из сменивших гражданство россиян выступит на Олимпиаде за другие страны
Из выступающих за другие сборные россиян стоит выделить конькобежца Владимира Семируннего. Он перешел в сборную Польши в сентябре 2022 года, а в 2025-м завоевал серебро чемпионата мира в беге на 10 000 м и бронзу на 5000 м. Из сменивших российское гражданство Семирунний имеет наилучшие шансы на медаль.
Всего на Олимпиаде за другие сборные выступят 26 сменивших спортивное гражданство россиян. Наибольшее число в фигурном катании — 16.
Дочь именитого российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис станет знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия.
В 2022 году Дэвис с партнером Глебом Смолкиным отправились на Олимпиаду в составе сборной России. В соревнованиях танцевальных дуэтов они заняли 14-е место.
Появление Дэвис в числе знаменосцев удивило многих, поскольку она только в 2023 году перешла в сборную Грузии из-за отстранения российских фигуристов. И при этом не добилась серьезных успехов в составе новой команды.
Более парадоксальная ситуация возникла в сборной США по фигурному катанию. Все места у мужчин-одиночников заняли фигуристы с российскими корнями Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов. В танцевальных дуэтах примет участие Энтони Пономаренко. Их родители — советские/российские фигуристы и тренеры. Однако они родились в США и всегда выступали под американским флагом.
Также за США в танцах выступает Вадим Колесник. Он родился в Харькове и переехал в Штаты уже в сознательном возрасте — в 15 лет, когда выступал в дуэте с американкой Эйвонли Нгуен.
В составе спортивных пар должны были оказаться Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, но партнерша не успела получить паспорт.
Ефимова в 2015—2020 годах выступала за Россию, после сменила партнера на Рубена Бломмарта и продолжила выступать под флагом Германии.
Митрофанов — сын эмигрантов из России. Но его родители не имели отношения к фигурному катанию.
Сколько медалей и в каких видах разыграют на Олимпиаде-2026
Количество комплектов наград с 2022 года увеличилось со 109 до 116.
Наибольшее число медалей будет разыграно во фристайле — 15 комплектов. Также в тройку самых медалеемких видов попали конькобежный спорт (14) и лыжные гонки (12).
Увеличилось и число олимпийских видов — с 14 до 15.
Какие новые виды и дисциплины будут представлены на Олимпиаде-2026
Ски-альпинизм дебютирует на Олимпиаде. В этом виде будет разыграно три медали — мужская и женская спринтерская гонка, а также смешанная эстафета.
Также на Олимпиаде дебютируют еще четыре дисциплины:
- Фристайл: параллельный могул (мужчины, женщины)
- Санный спорт: двойка (женщины)
- Прыжки на лыжах с трамплина: большой трамплин (женщины)
- Скелетон: смешанные командные соревнования
При этом урезали программу горнолыжного спорта, исключив смешанные командные соревнования в параллельном гигантском слаломе.
Сколько максимум медалей Олимпиады-2026 могут завоевать россияне
Россияне максимум смогут завоевать 22 медали. Это больше, чем на Играх-2018 в Пхёнчхане (17), где также выступали в усеченном составе (168), но меньше, чем в Пекине (32).
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева поборются за наибольшее количество медалей — по четыре.
Однако крайне маловероятно, что россияне превзойдут достижение Олимпиады в Пхёнчхане, которая по числу медалей является худшей для России. Все-таки из-за санкций многие лидеры не смогли поехать на Игры.
На летней Олимпиаде 2024 года россияне оказались в аналогичном положении. Большинство лидеров не были допущены, и в Париж поехали 15 спортсменов. В итоге Россия завершила Олимпиаду с одним серебром.
Кто из россиян является реальным претендентом на медали
В числе фаворитов Игр-2026 есть единственный представитель России — фигуристка Аделия Петросян. Многие эксперты называют ее главной претенденткой на золото, но с уточнением, что отсутствие опыта выступлений на крупных международных соревнованиях может помешать взять первое место.
При этом она единственная фигуристка на Олимпиаде с уверенным исполнением четверных прыжков.
В мужском фигурном катании Петр Гуменник может побороться за попадание в тройку, но он не является основным кандидатом. На золото здесь рассчитывать сложно с учетом доминирования Ильи Малинина (США). Эксперты и букмекеры исключают любой иной результат, кроме победы Малинина, который является одним из самых заметных спортсменов на Играх.
В число претендентов на медали, пусть и не главных, входят Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Россияне выступают на международных турнирах с декабря и постепенно набирают форму, что отражается на их результатах. При этом в масс-старте на олимпийской трассе в Валь-ди-Фьемме оба спортсмена оказались вблизи призовых мест. Наихудшим образом пока складывается у них спринт.
Также в число претендентов на медали входит Никита Филиппов (ски-альпинизм). Он первым из россиян получил приглашение на Олимпиаду — задолго до старта сезона. И на этапах нынешнего Кубка мира дважды финишировал в тройке, во второй раз — в заключительной гонке перед Олимпиадой.
Авторы: Руслан Алиев, Анастасия Сирина