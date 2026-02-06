Смолкин надеется, что Дэвис не устанет нести флаг на церемонии открытия Игр

По словам спортсмена, отказ от участия в церемонии не обсуждался. «У нас небольшая команда, и наш олимпийский комитет сделал такой выбор в пользу Дианы как знаменосца, — сказал Смолкин. — Наверное, это наименьшее, что мы можем сделать в благодарность и сборной Грузии, и олимпийскому комитету страны за то, что мы имеем возможность здесь находиться и выступать. Нам хотелось поучаствовать в церемонии открытия, потому что в Пекине мы ее пропустили — был мороз, ну и команда там была большая».