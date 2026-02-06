Ричмонд
Смолкин надеется, что Дэвис не устанет нести флаг на церемонии открытия Игр

Диана Дэвис будет знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия Олимпиады в Италии.

Источник: Reuters

МИЛАН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Флаг, который знаменосцы несут на церемонии открытия Олимпийских игр, достаточно тяжелый. Об этом в интервью ТАСС рассказал фигурист Глеб Смолкин, партнерша которого по танцевальному дуэту Диана Дэвис понесет флаг Грузии на церемонии открытия Игр.

Церемония открытия пройдет 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:00 мск. Вместе с Дэвис грузинский флаг понесет выступающий в спортивных парах фигурист Лука Берулава.

«Есть волнение, что флаг тяжелый, и она устанет его долго нести», — сказал Смолкин.

По словам спортсмена, отказ от участия в церемонии не обсуждался. «У нас небольшая команда, и наш олимпийский комитет сделал такой выбор в пользу Дианы как знаменосца, — сказал Смолкин. — Наверное, это наименьшее, что мы можем сделать в благодарность и сборной Грузии, и олимпийскому комитету страны за то, что мы имеем возможность здесь находиться и выступать. Нам хотелось поучаствовать в церемонии открытия, потому что в Пекине мы ее пропустили — был мороз, ну и команда там была большая».

«Я знаю, что для многих спортсменов, особенно иностранных, это честь — нести флаг своей страны. Это замечательно, что есть такая возможность, и Международный олимпийский комитет настаивает на том, чтобы вместе его несли мужчина и женщина. Но главное, чтобы флаг по весу соответствовал, например, Диане», — добавил он.

