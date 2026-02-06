США — фаворит командного турнира фигуристов на Олимпиаде. А у Грузии хорошие шансы на бронзу

В этих обстоятельствах хороший шанс побороться за медаль есть у команды Грузии, за которую выступают сразу пятеро экс-россиян. У закавказской сборной нет суперзвезд и людей, которые будут биться за личное золото, но зато очень ровный состав, где катастрофически не проседает ни один вид. У мужчин — чемпион Европы-2026 Ника Егадзе, тренирующийся у Этери Тутберидзе. У женщин — Анастасия Губанова, у которой в коллекции есть золото и два серебра ЧЕ (пусть в январе в Шеффилде и случилось лишь пятое место после провала в короткой программе). Пары — это Анастасия Метелкина/Лука Берулава, которые в январе выиграли чемпионат Европы. Танцы — Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Да, в России многие скептически относятся к этому дуэту, но это крепкий средний уровень. А для командного турнира это даже важнее.