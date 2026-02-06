США — фаворит командного турнира фигуристов на Олимпиаде. А у Грузии хорошие шансы на бронзу

Если вкратце обрисовать расклад перед стартом командного турнира на Олимпиаде-2026 в Милане, то он будет следующим: есть очевидный фаворит, есть сборная, которая готова составить ему конкуренцию и при удачных раскладах даже обойти, и есть группа команд, которые будут оспаривать бронзу. И расклад в этой борьбе может быть совершенно любым.
США — фаворит в трех из четырех видов программы
К сожалению, в роли главного фаворита выступает не сборная России, как это было четыре года назад в Пекине. До Италии доехали только двое наших фигуристов — Петр Гуменник и Аделия Петросян, которые выступят в соревнованиях одиночников.
В отсутствие российской команды главным претендентом на золото является сборная США, у которой есть топ-спортсмены в трех из четырех видов программы. Это Илья Малинин, одиночницы Алиса Лю и Эмбер Гленн, а также танцевальный дуэт Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Немного проседают только пары, однако Элли Кэм/Дэнни О’Ши далеко не пассажиры. На последнем чемпионате мира они стали седьмыми, на чемпионате четырех континентов — 2024 (аналог чемпионата Европы для спортсменов из Северной и Южной Америки, Азии и Австралии) взяли бронзу.
Позиции американцев были бы еще сильнее, если бы на Игры смогли приехать чемпионы США двух последних лет Алиса Ефимова/Миша Митрофанов, которые за пару недель до старта Олимпиады выиграли чемпионат четырех континентов. Но из-за проблем с гражданством у Ефимовой дуэт не может выступать на Играх — у фигуристки нет американского паспорта, а для участия в Олимпиадах это обязательное условие (притом что пара спокойно выступает на всех других соревнованиях под эгидой ISU).
Шанс Японии — в заменах
Сборная, которая составит конкуренцию фавориту, — это Япония. У азиатов сильные одиночники. Однако мужчины уступают Малинину — одной из главных звезд не только турнира по фигурному катанию, но и всей Олимпиады в целом. А, например, Лю в этом сезоне обыгрывала трехкратную чемпионку мира и бронзового призера ОИ-2022 Каори Сакамото в финале Гран-при. Да, у Японии прекрасная пара — Рику Миура и Рюити Кихара, которые на четырех последних чемпионатах мира взяли два золота и два серебра. Но вот совсем все плохо с танцами: если «слабое звено» сборной США парники Кэм/ О’Ши — это все же уровень топ-10 на чемпионатах мира, то высшее достижение дуэта Утана Есида/ Масая Морита — это 25-е место на ЧМ-2025, а на турнире четырех континентов они никогда не поднимались выше седьмого места.
Однако есть важный нюанс — это замены. Согласно регламенту, после короткой программы можно поменять участников в двух видах. И почти все сборные, которые отобрались в произвольную программу (туда попадают пять лучших команд из десяти), этой опцией пользуются. Причина очевидна: при всей важности командного турнира приоритет почти у всех — это отдельные виды, и, разумеется, фаворитам хочется поберечь силы.
И на исход командного турнира может повлиять то, какие именно замены сделает сборная США. Очевидно, парники Кэм/ О’Ши будут катать обе программы — личная медаль им все равно не светит. Скорее всего, поменяют танцевальный дуэт Чок/Бейтс — согласно расписанию турнира, им уже 9 февраля катать короткую программу в личном турнире, в противном случае получается три выступления за четыре дня. Плюс у Бейтса, как нам рассказали в вышедшем незадолго до Игр на Netflix сериале, есть давние проблемы со спиной. А схватка с французами Лоранс Фурнье-Бодри/Гийомом Сизероном ожидается максимально жесткой и плотной.
Дадут ли откатать обе программы Малинину? В случае утвердительного ответа шансов обыграть фаворита у Японии почти нет. А вот если Илье дадут отдохнуть, возможны варианты, поскольку два других американских одиночника — Максим Наумов и Эндрю Торгашев — уступают любому из трех японцев (Юма Кагияма, Као Миура и Сун Сато).
Очевидно, что решения по составу будут приниматься в зависимости от результатов первого дня турнира, когда выступят танцоры, пары и женщины и станет понятен приблизительный расклад. Но пока можно констатировать — если США не возьмут золото, это точно будет сенсацией.
Бывшие россияне могут привести Грузию к исторической медали
А вот в борьбе за бронзу возможны любые варианты, потому что у восьми остальных сборных есть максимум два сильных и стабильных вида (важно именно сочетание). Например, у Франции есть звездный танцевальный дуэт Фурнье-Бодри/Сизерон. Одиночники Кевин Аймоз и Адам Сяо Хим Фа в хороший день способны на многое (тот же Фа — бронзовый призер ЧМ и двукратный чемпион Европы), но запросто могут и провалиться. Схожая ситуация и у Италии, где есть танцоры Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, и нестабильные мужчины — Даниэль Грассль и Маттео Риццо. Впрочем, у хозяев Игр есть еще хорошая пара Сара Конти/Никколо Мачии — чемпионы Европы и двукратные бронзовые призеры чемпионата мира. А еще фактор домашней Олимпиады и домашнего судейства — глупо стесняться говорить про это.
В этих обстоятельствах хороший шанс побороться за медаль есть у команды Грузии, за которую выступают сразу пятеро экс-россиян. У закавказской сборной нет суперзвезд и людей, которые будут биться за личное золото, но зато очень ровный состав, где катастрофически не проседает ни один вид. У мужчин — чемпион Европы-2026 Ника Егадзе, тренирующийся у Этери Тутберидзе. У женщин — Анастасия Губанова, у которой в коллекции есть золото и два серебра ЧЕ (пусть в январе в Шеффилде и случилось лишь пятое место после провала в короткой программе). Пары — это Анастасия Метелкина/Лука Берулава, которые в январе выиграли чемпионат Европы. Танцы — Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Да, в России многие скептически относятся к этому дуэту, но это крепкий средний уровень. А для командного турнира это даже важнее.
И сейчас кажется, что борьба за бронзу между Италией и Грузией до последнего вида — наиболее вероятный вариант.
Стартовые заявки на командный турнир *
Канада: Мадлен Скизас, Стивен Гоголев, Лия Перейра/Трент Мишо, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье.
Франция: Лорин Шильд, Кевин Аймоз, Камила Ковалев/Павел Ковалев, Лоранс Фурнье-Бодри/Гийом Сизерон.
Грузия: Анастасия Губанова, Ника Егадзе, Анастасия Метелкина/Лука Берулава, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.
Великобритания: Кристен Спурс, Эдвард Эпплби, Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби, Лайла Фир/Льюис Гибсон.
Италия: Лара Наки Гутманн, Даниэль Грассль, Сара Конти/Никколо Мачии, Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.
Япония: Каори Сакамото, Юма Кагияма, Рику Миура/Рюити Кихара, Утана Есида/ Масая Морита.
Китай: Чжан Жуйян, Цзинь Боян, Суй Вэньцзин/Хань Цун, Ван Шиюэ/Лю Синьюй.
Польша: Екатерина Куракова, Владимир Самойлов, Юлия Щетинина/Михал Возняк, София Довгаль/Виктор Кулеша.
Южная Корея (не выставила участников в спортивных парах): Син Джиа, Чха Джунхван, Лим Ханна /Цюань Е.
США: Алиса Лю, Илья Малинин, Элли Кэм/Дэнни О’Ши, Мэдисон Чок/Эван Бейтс.
* Официальная заявка мужчин-одиночников пока не обнародована.
Расписание командного турнира (время — московское)
6 февраля, пятница
11.55 Танцы. Ритм-танец.
13.35 Пары. Короткая программа.
15.35 Женщины. Короткая программа.
7 февраля, суббота
21.45 Мужчины. Короткая программа.
00.05 Танцы. Произвольный танец.
8 февраля, воскресенье
21.30 Пары. Произвольная программа.
22.45 Женщины. произвольная программа.
23.55 Мужчины. Произвольная программа.
Автор: Дмитрий Гирин