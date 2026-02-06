Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-президент США посетил олимпийский командный турнир по фигурному катанию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс приехал на олимпийский командный турнир по фигурному катанию.

Источник: Reuters

Свидетелем его прохода на трибуну стал корреспондент «СЭ», которому один из охранников посоветовал «бежать подальше», потому что «вы вряд ли хотите здесь находиться».

Вэнс нес на руках ребенка и прошел на трибуну в сопровождении десятка охранников. 6 февраля в Милане состоится церемония открытия Игр, на которой будут присутствовать главы ряда государств.

Вэнс и госсекретарь Марко Рубио вошли в состав делегации США во время открытия Олимпийских игр 2026 года.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Окко.

Автор: Дмитрий Кузнецов