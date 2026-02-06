Вице-президент США посетил олимпийский командный турнир по фигурному катанию

Свидетелем его прохода на трибуну стал корреспондент «СЭ», которому один из охранников посоветовал «бежать подальше», потому что «вы вряд ли хотите здесь находиться».
Вэнс нес на руках ребенка и прошел на трибуну в сопровождении десятка охранников. 6 февраля в Милане состоится церемония открытия Игр, на которой будут присутствовать главы ряда государств.
Вэнс и госсекретарь Марко Рубио вошли в состав делегации США во время открытия Олимпийских игр 2026 года.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Окко.
Автор: Дмитрий Кузнецов