Тарасова: «Россию всей командой не пустили на Олимпиаду — это провал. А отсутствие медалей провалом считать нельзя»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о своих ожиданиях от Олимпиады-2026.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Конечно, буду смотреть всю Олимпиаду. А нашим спортсменам желаю удачи и хорошего самочувствия, потому что им очень тяжело будет. Олимпиада в любом случае важна. Участник Олимпийских игр — это редкость. Это говорит о классе спортсмена.

Сейчас никто не может сказать, какой результат по медалям можно считать успешным. Можно ли будет считать полное отсутствие медалей — провалом? Провалом нельзя считать ничего кроме того, что нас всей командой не пустили на Олимпиаду. Вот это провал.

Я бы пожелала нашим спортсменам на Олимпиаде получать удовольствие, учитывая, что хорошие результаты будут огромным удовольствием и для нас, и для них», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.