Смолкин: «Решение выступать за Грузию правильное, всем так спокойнее»

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий за Грузию в спортивных танцах на льду в паре с Дианой Дэвис, в комментарии «СЭ» рассказал, что ему приятно внимание российских болельщиков.

Источник: Reuters

— В России многие болеют за вас, как за своих. Правильно ли болельщики вас воспринимают? Чувствуете ли эту поддержку?

Смолкин: — Нам приятно в любом случае. Не важно, по каким причинам и кто более за нас. Спасибо большое каждому, кто поддерживает.

— Можешь ли сказать, что решение перейти было правильным, потому что вы здесь?

— Я думаю, что правильное и всем так спокойнее. У нас своя дорога, по своим причинам ее выбрали. Идем спокойно, как и положено в танцах. Не хочется стоять в очереди, двигаемся где-то быстрее, где-то медленнее.

Дэвис: — Думаю, что меньше хейта в России.

— Хейта стало меньше после перехода?

Смолкин: — Потихоньку. Может быть, потому что мы меньше появляемся в новостях.

— Мне кажется, ты на хейте наоборот едешь.

— Я спокойно к этому отношусь. Но все равно не очень приятно, когда тебя кто-то ненавидит. Меня это абсолютно не задевает. Но есть вещи справедливые, а есть, как нам кажется, не очень.

Дэвис и Смолкин занимают шестое место после ритм-танца на Олимпиаде-2026 в Италии, лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Произвольный танец дуэты представят 8 февраля.

Олимпийские игры пройдут по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Окко.

Автор: Дмитрий Кузнецов