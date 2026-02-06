Смолкин: «Решение выступать за Грузию правильное, всем так спокойнее»

— В России многие болеют за вас, как за своих. Правильно ли болельщики вас воспринимают? Чувствуете ли эту поддержку?
Смолкин: — Нам приятно в любом случае. Не важно, по каким причинам и кто более за нас. Спасибо большое каждому, кто поддерживает.
— Можешь ли сказать, что решение перейти было правильным, потому что вы здесь?
— Я думаю, что правильное и всем так спокойнее. У нас своя дорога, по своим причинам ее выбрали. Идем спокойно, как и положено в танцах. Не хочется стоять в очереди, двигаемся где-то быстрее, где-то медленнее.
Дэвис: — Думаю, что меньше хейта в России.
— Хейта стало меньше после перехода?
Смолкин: — Потихоньку. Может быть, потому что мы меньше появляемся в новостях.
— Мне кажется, ты на хейте наоборот едешь.
— Я спокойно к этому отношусь. Но все равно не очень приятно, когда тебя кто-то ненавидит. Меня это абсолютно не задевает. Но есть вещи справедливые, а есть, как нам кажется, не очень.
Дэвис и Смолкин занимают шестое место после ритм-танца на Олимпиаде-2026 в Италии, лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Произвольный танец дуэты представят 8 февраля.
Олимпийские игры пройдут по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Окко.
Автор: Дмитрий Кузнецов