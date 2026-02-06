Елизавета Туктамышева: «Что творят Чок и Бейтс? Это просто отвал всего. Они так никогда не катались, роскошно»

«Что творят Чоки? Это просто отвал всего. Они так никогда не катались! Роскошно! А костюм — восторг», — написала Туктамышева в телеграм-канале.
После ритм-танца американский дуэт лидирует, набрав 91,06 балла.
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева восхитилась прокатом ритм-танца американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса в командном турнире на Олимпиаде.
