Елизавета Туктамышева: «Что творят Чок и Бейтс? Это просто отвал всего. Они так никогда не катались, роскошно»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева восхитилась прокатом ритм-танца американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса в командном турнире на Олимпиаде.

Источник: Спортс"

«Что творят Чоки? Это просто отвал всего. Они так никогда не катались! Роскошно! А костюм — восторг», — написала Туктамышева в телеграм-канале.

После ритм-танца американский дуэт лидирует, набрав 91,06 балла.