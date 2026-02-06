Глеб Смолкин: «Не в восторге от качества льда, на олимпийской арене он должен быть лучше. Передали людям, которые заливают лед — не помогает»

Грузинские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заявили, что лед на олимпийской арене в Милане не лучшего качества. Слова фигуристов передает корреспондент Спортса Наталья Марьянчик.
Дэвис и Смолкин заняли 6-е место в ритм-танце в рамках командного турнира на Олимпиаде-2026. Дуэт получил за прокат 78,97 балла.
— Вы сказали, что могли бы прокатать чуть лучше, но по ощущениям, на сколько процентов откатали?
Смолкин: Процентов на девяносто, наверное. Ближе к концу раскрылись уже, стали посвободнее. Вначале немножко еще щупали и лед, и публику, и все вокруг, и размеры поляны. Я не в большом восторге от качества льда, все постоянно хвалят — не знаю, может, так принято. Мне кажется, на олимпийской арене лед должен быть по качеству чуть лучше.
— В Монреале лучше?
Смолкин: Несомненно, да.
— А в чем именно вот не так?
Дэвис: Когда делаем слайдинг, то колено разбирается и останавливается слайдинг.
Смолкин: Я сегодня вышел на лед утром, он уже был залит. И был в хорошем состоянии. Потом поехали две машины его заливать дополнительно. И они наслаивают дуги друг на друга, образуется большой слой воды.
И первая группа выходит в воду, то есть вода брызжет прямо, но это еще ладно. Потом эта вода застывает за 30 минут. Выходим мы во второй группе, она становится очень такой пружинистой и как бы каменистой. И мы начинаем на ней прямо подпрыгивать, а если садишься на колено, она просто раздирается.
— Насколько это повлияло на выступление?
Смолкин: Да нет, мы все в одинаковых условиях, мы стараемся абстрагироваться. Просто есть вещи, на которых нужно чуть внимательнее к этому относиться. Если ты иногда можешь на хорошем льду лететь, подпрыгивать, веселиться, то здесь нужно немножко быть более приземленным, следить, как ты ставишь ноги внимательно, ребра, иначе он тебя просто будет подбрасывать постоянно.
— А, может, передать людям, которые заливают лед?
Смолкин: Мы передали, не помогает.