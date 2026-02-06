Глеб Смолкин: «Не в восторге от качества льда, на олимпийской арене он должен быть лучше. Передали людям, которые заливают лед — не помогает»

Смолкин: Да нет, мы все в одинаковых условиях, мы стараемся абстрагироваться. Просто есть вещи, на которых нужно чуть внимательнее к этому относиться. Если ты иногда можешь на хорошем льду лететь, подпрыгивать, веселиться, то здесь нужно немножко быть более приземленным, следить, как ты ставишь ноги внимательно, ребра, иначе он тебя просто будет подбрасывать постоянно.