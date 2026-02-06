Авербух о россиянах на Олимпиаде: «Нет смысла считать медали, когда команда выступает не в полном объеме»

"Ожидания от Олимпиады? Безусловно, будем болеть за наших ребят. А там, где наши ребята не выступают, для меня эти Олимпийские игры неинтересны. Считаю, это верх несправедливости, что наши спортсмены отстранены в полном объеме от Олимпийских игр. Даже, судя по командному турниру, они точно были бы в тройке, и уверен, что боролись бы за золото.
Нет смысла считать медали, когда команда выступает не в полном объеме. Думаю, мы вправе рассчитывать на золото Аделии Петросян. Очень надеемся на медаль Петра Гуменника: серебро или бронзу. И в лыжах у нас тоже есть надежда. Три медали — это, наверное, максимум, на что можно рассчитывать. Безусловно, отсутствие медалей нельзя считать провалом. Думаю, нам вообще не надо обращать внимание на медальный зачет, потому что команда не выступает в полную силу. О каком провале мы можем говорить?
Олимпиада — это вершина спортивной карьеры. И, конечно, Олимпийские игры — это главный старт, необходимый каждому спортсмену. Уверен, в следующем сезоне наши ребята будут выступать в полном объеме. Надеемся и делаем все возможное для этого. Конечно, мы говорим о себе. Но знаем, что отстранение наших ребят лежит вне плоскости справедливой спортивной борьбы и вне спорта.
Какое наставление могу дать нашим спортсменам на Олимпиаде? Максимально сосредоточиться на собственных выступлениях. У них есть все для того, чтобы выступить очень достойно", — сказал Авербух.