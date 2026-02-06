Авербух о россиянах на Олимпиаде: «Нет смысла считать медали, когда команда выступает не в полном объеме»

Нет смысла считать медали, когда команда выступает не в полном объеме. Думаю, мы вправе рассчитывать на золото Аделии Петросян. Очень надеемся на медаль Петра Гуменника: серебро или бронзу. И в лыжах у нас тоже есть надежда. Три медали — это, наверное, максимум, на что можно рассчитывать. Безусловно, отсутствие медалей нельзя считать провалом. Думаю, нам вообще не надо обращать внимание на медальный зачет, потому что команда не выступает в полную силу. О каком провале мы можем говорить?