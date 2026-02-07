Ричмонд
Первенство России. Шешелева и Карнаухов, Сабада и Астахов, Гусева и Овчинников покажут произвольные программы

Пары представят произвольные программы на первенстве России среди юниоров в Саранске. После короткой программы лидируют Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

Первенство России среди юниоров.

Саранск.

Пары.

Произвольная программа.

Начало — 14:40 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Первая разминка.

1. Виктория Двинина — Виктор Потапов.

2. Амелия Шаяхметова — Мартин Бреславский.

3. Юлия Филимонова — Илья Пыльнев.

4. Анастасия Высоцкая — Петр Алексеенко.

Вторая разминка.

5. Зоя Ковязина — Артемий Мохов.

6. Кира Доможирова — Илья Вегера.

7. Арина Парсегова — Матвей Богданов.

8. София Диана Касинс — Александр Брегей.

Третья разминка.

9. Полина Сажина — Алексей Белкин.

10. Таисия Гусева — Даниил Овчинников.

11. Ольга Сабада — Павел Астахов.

12. Полина Шешелева — Егор Карнаухов.

После короткой программы.

1. Полина Шешелева — Егор Карнаухов — 69,67.

2. Ольга Сабада — Павел Астахов — 68,13.

3. Таисия Гусева — Даниил Овчинников — 67,55.

4. Полина Сажина — Алексей Белкин — 63,07.

5. София Диана Касинс — Александр Брегей — 62,56.

6. Арина Парсегова — Матвей Богданов — 60,74.

7. Кира Доможирова — Илья Вегера — 60,58.

8. Зоя Ковязина — Артемий Мохов — 59,11.

Расписание первенства России среди юниоров в Саранске.