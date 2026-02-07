Первенство России. Шешелева и Карнаухов, Сабада и Астахов, Гусева и Овчинников покажут произвольные программы

Первенство России среди юниоров.
Саранск.
Пары.
Произвольная программа.
Начало — 14:40 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Первая разминка.
1. Виктория Двинина — Виктор Потапов.
2. Амелия Шаяхметова — Мартин Бреславский.
3. Юлия Филимонова — Илья Пыльнев.
4. Анастасия Высоцкая — Петр Алексеенко.
Вторая разминка.
5. Зоя Ковязина — Артемий Мохов.
6. Кира Доможирова — Илья Вегера.
7. Арина Парсегова — Матвей Богданов.
8. София Диана Касинс — Александр Брегей.
Третья разминка.
9. Полина Сажина — Алексей Белкин.
10. Таисия Гусева — Даниил Овчинников.
11. Ольга Сабада — Павел Астахов.
12. Полина Шешелева — Егор Карнаухов.
После короткой программы.
1. Полина Шешелева — Егор Карнаухов — 69,67.
2. Ольга Сабада — Павел Астахов — 68,13.
3. Таисия Гусева — Даниил Овчинников — 67,55.
4. Полина Сажина — Алексей Белкин — 63,07.
5. София Диана Касинс — Александр Брегей — 62,56.
6. Арина Парсегова — Матвей Богданов — 60,74.
7. Кира Доможирова — Илья Вегера — 60,58.
8. Зоя Ковязина — Артемий Мохов — 59,11.
