Рудковская об оскорблениях мамы Костылевой в адрес Сарновской: «Федерация должна помочь нам. Другого выхода из ситуации я не вижу»

Здесь нужно поступать мудро, чтобы дети не страдали. Мы их всех любим и не собираемся между ними выбирать. Я сегодня всем сердцем болела за них обеих. Софа — очень хорошая спортсменка, воспитанная и добрая девочка. Говорю как человек, который ее знает с 6 лет. К ней не может быть ни одного вопроса", — сказала Рудковская.