Рудковская об оскорблениях мамы Костылевой в адрес Сарновской: «Федерация должна помочь нам. Другого выхода из ситуации я не вижу»

Ирина Костылева — мать 14-летней Елены Костылевой, которая также тренируется в академии Евгения Плющенко.
"Последние несколько дней я пыталась поговорить с Ириной Костылевой, найти какие-то правильные слова. К сожалению, она ничего не слышит. Урегулировать эту ситуацию нашей академии не удается. Мы хотим попросить федерацию разобраться в этом вопросе, я уже подняла эту тему. Мы находимся между двух огней и ничего не можем сделать.
Федерация должна помочь нам. Другого выхода из ситуации я не вижу. Так продолжаться больше точно не может. Софа Сарновская, которая 7 лет тренируется у нас, очень нам дорога. Мы любим ее, Никиту и так же дорожим Леной.
К сожалению, очень сложно найти общий знаменатель в подобном конфликте. Поверьте, что мы только ни делали. Даже у меня уже опускаются руки, хотя я не робкого десятка.
Здесь нужно поступать мудро, чтобы дети не страдали. Мы их всех любим и не собираемся между ними выбирать. Я сегодня всем сердцем болела за них обеих. Софа — очень хорошая спортсменка, воспитанная и добрая девочка. Говорю как человек, который ее знает с 6 лет. К ней не может быть ни одного вопроса", — сказала Рудковская.