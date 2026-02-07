Американский фигурист Малинин рассказал, когда может приехать в Россию

31
МИЛАН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин готов приехать в Россию, когда ситуация в мире будет менее напряженной. Об этом он рассказал ТАСС.
Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые выступали на чемпионатах СССР и России, на международных соревнованиях они представляли сборную Узбекистана.
«Я пока не хотел бы думать об этом, — сказал Малинин. — Но я уверен, что когда все вернется к нормальной жизни, то это было бы возможно».