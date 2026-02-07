Ричмонд
МОК отреагировал на проблемы Гуменника с программой на Олимпиаде

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала ситуацию вокруг российского фигуриста Петра Гуменника.

Источник: Sport24

Ранее 23-летнему фигуристу запретили в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Милане использовать саундтрек из фильма «Парфюмер. История одного убийцы».

Фигуристы представят короткие программы 10 февраля.

«Получение разрешений на использование музыкальных произведений в программах выступлений спортсменов, в том числе нейтральных, является обязанностью самих спортсменов при поддержке соответствующей национальной федерации на всех соревнованиях, включая Олимпийские игры. Подтвердить права на использование музыки могут представители федерации или спортсмена», — сообщили корреспонденту Sport24 Петру Шатрову в пресс-службе МОК.

