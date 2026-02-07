Петросян избежала проблем с авторскими правами на музыку перед Олимпиадой-2026 — источник

18-летняя фигуристка должна выступить с короткой программой под попурри Майкла Джексона и произвольной под композицию Yo Soy Maria.
Ранее стало известно, что Гуменник не сможет использовать музыку к фильму «Парфюмер» для короткой программы на Олимпиаде. Однако чуть позже мама фигуриста сообщила, что было найдено хорошее решение.
Женский одиночный турнир на Олимпиаде-2026 запланирован на 17 и 19 февраля.
Напомним, что Петросян во время соревнований на Играх-2026 будет сопровождать член делегации Валерий Артюхов, занимающий должность старшего тренера по парному катанию в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).