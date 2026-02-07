Рэпера Снуп Догга увидели в футболке с изображением фигуриста Малинина

Напомним, Снуп Догг получил статус почетного тренера национальной команды США на зимней Олимпиаде-2026. В рамках сотрудничества рэпер освещает Игры для американского телеканала и стримингового сервиса.
«Снуп Догг очень классный. Он в числе моих главных кумиров из числа мировых знаменитостей. У него даже была футболка с моим изображением, это просто шокировало меня», — рассказал Малинин в беседе с ТАСС.
Фигурист признался, что встреча с кумиром стала для него большой честью.
В роли почетного тренера Снуп Догг призван вдохновлять атлетов и привлекать молодежь к зимним видам спорта.