Ника Эгадзе: «Командный турнир — это точно не мое. Я не справляюсь с этим»

Эгадзе занял 6-е место, получив за прокат 84,37 балла.
— Первый выход на олимпийский лед. Это было сложнее, чем ты думал, или легче?
— Наверное, чуть сложнее. Психологически.
— В каком настроении был весь день? Был готов физически?
— В нормальном, хорошем. Я очень хорошо готов, я так ни к одному старту в жизни не был готов. Были здесь прокаты короткой, произвольной — все идеально, все чисто.
— Давит вот эта атмосфера?
— Мне кажется, командник — это не мое точно. Я в этом уже уверен. У меня уже второй командник, и я не справляюсь с этим. Индивидуально — это мое. Ответственность… я не могу. Мне хоть и говорят: не думай ни о чем, не надо думать о команде, думай о себе — но я так не могу.
— Потому что для тебя это много значит.
— Да. Поэтому получилось, как получилось.
— Что сказали ребята?
— Не разговаривал еще ни с кем, — сказал Эгадзе в комментарии для Okko.