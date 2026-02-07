Ричмонд
Ника Эгадзе: «Командный турнир — это точно не мое. Я не справляюсь с этим»

Грузинский фигурист Ника Эгадзе прокомментировал результаты короткой программы в командном турнире Олимпиады-2026.

Источник: Спортс"

Эгадзе занял 6-е место, получив за прокат 84,37 балла.

— Первый выход на олимпийский лед. Это было сложнее, чем ты думал, или легче?

— Наверное, чуть сложнее. Психологически.

— В каком настроении был весь день? Был готов физически?

— В нормальном, хорошем. Я очень хорошо готов, я так ни к одному старту в жизни не был готов. Были здесь прокаты короткой, произвольной — все идеально, все чисто.

— Давит вот эта атмосфера?

— Мне кажется, командник — это не мое точно. Я в этом уже уверен. У меня уже второй командник, и я не справляюсь с этим. Индивидуально — это мое. Ответственность… я не могу. Мне хоть и говорят: не думай ни о чем, не надо думать о команде, думай о себе — но я так не могу.

— Потому что для тебя это много значит.

— Да. Поэтому получилось, как получилось.

— Что сказали ребята?

— Не разговаривал еще ни с кем, — сказал Эгадзе в комментарии для Okko.