Олимпиада-2026. Фигурное катание. Чок и Бейтс, Гиньяр и Фаббри, Лажуа и Лага, Дэвис и Смолкин покажут произвольные танцы в командном турнире

Олимпиада-2026.
Милан, Италия.
Командные соревнования.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 23:59 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).
2. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).
3. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).
4. Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада).
5. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).
Положение после ритм-танца.
1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 91,06.
2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 85,79.
3. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 83,54.
4. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 78,97.
5. Утана Йошида — Масая Морита (Япония) — 68,64.
Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026.