Олимпиада-2026. Фигурное катание. Чок и Бейтс, Гиньяр и Фаббри, Лажуа и Лага, Дэвис и Смолкин покажут произвольные танцы в командном турнире

В ночь на 8 февраля танцевальные дуэты представят произвольные танцы в командном турнире Олимпиады-2026. После ритм-танца лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Источник: Спортс"

Олимпиада-2026.

Милан, Италия.

Командные соревнования.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 23:59 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).

2. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).

3. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

4. Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада).

5. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).

Положение после ритм-танца.

1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 91,06.

2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 85,79.

3. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 83,54.

4. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 78,97.

5. Утана Йошида — Масая Морита (Япония) — 68,64.

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026.