Илья Малинин: «Сегодня я катался примерно на 50% от своих возможностей. Таков был план, чтобы правильно распределить силы для личного турнира»

"Думаю, мне нужно собраться и улучшить свой результат в следующий раз. Мы со всем разберемся. Находясь здесь, я стараюсь наслаждаться каждым мгновением и быть благодарным за все, потому что в жизни может случиться много неожиданного, а я все воспринимаю близко к сердцу.