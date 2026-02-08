Ричмонд
Дайнеко о костюме к короткой программе Гуменника: «Петя на всякий случай весь свой фигурнокатательный гардероб прихватил»

Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко рассказала, в каком костюме тот будет исполнять короткую программу на Олимпиаде.

Источник: Спортс"

Гуменник выступит в личном турнире в нейтральном статусе. Из-за проблем с авторскими правами он был вынужден отказаться от музыки из фильма «Парфюмер» в короткой программе.

Фигурист исполнит программу под «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна — саундтрек к фильму «Онегин».

«Начнем на тренировках с костюма “Парфюмера”, а там посмотрим. Петя на всякий случай весь свой фигурнокатательный гардероб прихватил», — сказала Дайнеко.

