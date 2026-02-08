Дайнеко о костюме к короткой программе Гуменника: «Петя на всякий случай весь свой фигурнокатательный гардероб прихватил»

Гуменник выступит в личном турнире в нейтральном статусе. Из-за проблем с авторскими правами он был вынужден отказаться от музыки из фильма «Парфюмер» в короткой программе.
Фигурист исполнит программу под «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна — саундтрек к фильму «Онегин».
«Начнем на тренировках с костюма “Парфюмера”, а там посмотрим. Петя на всякий случай весь свой фигурнокатательный гардероб прихватил», — сказала Дайнеко.
Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше