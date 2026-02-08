Ричмонд
Авербух о смене музыки в короткой программе Гуменника: «Думаю, глобально рисунок всей программы останется тем же»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что Петр Гуменник вынужден был поменять музыку в короткой программе на Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026. Теперь он будет исполнять программу под «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна — саундтрек к российскому фильму «Онегин».

"Программа у Петра подобрана таким образом, что весь контент, вся хореография попадала под все. Понятно, что смена музыки — это дискомфорт.

Болеем за Петра, и думаю, что глобально рисунок всей программы останется тем же. Да, это не добавляет спокойствия, но, может быть, раззадорит еще больше и добавит больше куража", — сказал Авербух.

Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше