Авербух о смене музыки в короткой программе Гуменника: «Думаю, глобально рисунок всей программы останется тем же»

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гуменнику использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» на Олимпиаде-2026. Теперь он будет исполнять программу под «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна — саундтрек к российскому фильму «Онегин».
"Программа у Петра подобрана таким образом, что весь контент, вся хореография попадала под все. Понятно, что смена музыки — это дискомфорт.
Болеем за Петра, и думаю, что глобально рисунок всей программы останется тем же. Да, это не добавляет спокойствия, но, может быть, раззадорит еще больше и добавит больше куража", — сказал Авербух.
Гуменник остался без музыки в короткой программе. И это не заговор, а политика МОК.