Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Конти и Мачии, Кам и О’Ши покажут произвольные программы в командном турнире

8 февраля пары представят произвольные программы в командном турнире Олимпиады-2026. Короткую программу выиграли японцы Рику Миура и Рюичи Кихара.

Источник: Спортс"

Олимпиада-2026.

Милан, Италия.

Командные соревнования.

Пары.

Произвольная программа.

Начало — 21:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США).

2. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада).

3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).

4. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).

5. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).

После короткой программы.

1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 82,84.

2. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 77,54.

3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 76,65.

4. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 68,24.

5. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США) — 66,59.

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026.