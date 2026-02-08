Олимпиада-2026. Фигурное катание. Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Конти и Мачии, Кам и О’Ши покажут произвольные программы в командном турнире

Олимпиада-2026.
Милан, Италия.
Командные соревнования.
Пары.
Произвольная программа.
Начало — 21:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США).
2. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада).
3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).
4. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).
5. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).
После короткой программы.
1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 82,84.
2. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 77,54.
3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 76,65.
4. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 68,24.
5. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США) — 66,59.
Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026.