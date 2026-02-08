Железняков поддержал Гуменника на фоне проблем с музыкой на Олимпиаде

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Хореограф Алексей Железняков поддержал российского фигуриста Петра Гуменника на фоне ситуации с отказом атлету в использовании определенной музыки в короткой программе на Олимпийских играх в Италии.
В субботу источник сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. В пресс-службе ISU сообщили РИА Новости, что Гуменник, как и другие фигуристы, самостоятельно отвечает за «очистку» авторских прав на музыку, используемую в программах. Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что «найдено хорошее решение вопроса». По информации на сайте ISU, фигурист выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
«Глядя на всю эту вакханалию, могу одно сказать. Берите красивую музыку, по регламенту времени совпадающую, и катайте. Петр (Гуменник) прекрасно чувствует музыку, разметит, как ему прыгнуть, его команда ему поможет. Я в нем не сомневаюсь! Характер у парня сильный. Только не сдавайся, не дай себя сломить. Аделечка (Петросян), солнце, тебя это тоже касается! Да пребудут с вами сила и свет!» — написал Железняков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Короткую программу мужчины представят 10 февраля. В женском одиночном фигурном катании Россию представит Аделия Петросян, которая начнет выступление на Олимпиаде 17 февраля.