Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Грузии идет четвертой после выступления пар в команднике на ОИ

Сборная Грузии идет четвертой после выступления Метелкиной и Берулава на ОИ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Чемпионы Европы Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии заняли второе место в произвольной программе спортивных пар в рамках командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр в Милане.

Они набрали 139,70 балла. Первыми стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (155,55 балла), третье место заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (136,61).

В общей таблице командного турнира лидирует сборная США, на счету которой 51 очко. Следом располагаются сборные Японии (49), Италии (45), Грузии (41) и Канады (41).

Командный турнир завершится в воскресенье после произвольных программ у женщин и мужчин.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше