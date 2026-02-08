Сборная Грузии идет четвертой после выступления пар в команднике на ОИ

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Чемпионы Европы Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии заняли второе место в произвольной программе спортивных пар в рамках командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр в Милане.
Они набрали 139,70 балла. Первыми стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (155,55 балла), третье место заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (136,61).
В общей таблице командного турнира лидирует сборная США, на счету которой 51 очко. Следом располагаются сборные Японии (49), Италии (45), Грузии (41) и Канады (41).
Командный турнир завершится в воскресенье после произвольных программ у женщин и мужчин.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.