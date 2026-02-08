Лука Берулава: «У нас обоих маленькие травмы. Адреналин это все перекрыл, и мы смогли продемонстрировать достаточно хорошее катание сегодня»

Фигуристы побеседовали с журналистом Майей Багрянцевой в эфире Okko.
Берулава: У нас обоих были маленькие травмы. Адреналин это все перекрыл, и мы смогли продемонстрировать достаточно хорошее катание сегодня.
Перед короткой программой на утренней тренировке у меня защемило шею. Перед короткой было ужасно, я на обезболах, но в целом нормально. А вчера, когда я утром проснулся, вообще не мог двигаться. Вчера особо не тренировался, велосипед покрутил. Сегодня уже, спасибо Господу, гораздо лучше. И доктору нашему спасибо. Не знаю, что он проделал со мной, чтобы я сейчас вышел и откатал программу.
Метелкина: Думаю, это на нервной почве, организм понимает, что это Олимпиада, что это серьезно, и на этом фоне у нас воспаляется какие-то болячки. У меня со спиной проблемы, пережало, сегодня наступать на ногу я не могла. И со слезами на глазах откатала утром тренировку.
Хочу поблагодарить Луку, докторов, тренеров, которые говорили, что надо делать, несмотря ни на что, помогали, чтобы мы сегодня вышли. Сегодняшний прокат — это совместная работа, командная.
Метелкина и Берулава заняли второе место в произвольной программе, победили японцы Рику Миура и Рюичи Кихара.