Лука Берулава: «У нас обоих маленькие травмы. Адреналин это все перекрыл, и мы смогли продемонстрировать достаточно хорошее катание сегодня»

Перед короткой программой на утренней тренировке у меня защемило шею. Перед короткой было ужасно, я на обезболах, но в целом нормально. А вчера, когда я утром проснулся, вообще не мог двигаться. Вчера особо не тренировался, велосипед покрутил. Сегодня уже, спасибо Господу, гораздо лучше. И доктору нашему спасибо. Не знаю, что он проделал со мной, чтобы я сейчас вышел и откатал программу.