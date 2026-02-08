Грузинским фигуристам пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде

«Нам чуть-чуть переделали музыку, удлинили хорео и добавили в конце. Я не знаю, как так получилось, но нам включили старую музыку, где первая часть длиннее, хорео короткое. Во время остановки я сказала Луке: давай начнем раньше, потому что я боялась, что мы не успеем хорео. Но мы вроде успели, хоть на хорео я чуть не упала», — заявила Метелкина в эфире Okko.