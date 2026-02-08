Ричмонд
Грузинским фигуристам пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде

Метелкиной и Берулаве пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Чемпионам Европы Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве из Грузии поставили другую версию музыки во время произвольной программы спортивных пар в рамках командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр в Милане.

Метелкина и Берулава стали вторыми, набрав 139,70 балла. Первое место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (155,55 балла), третье — итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (136,61).

«Нам чуть-чуть переделали музыку, удлинили хорео и добавили в конце. Я не знаю, как так получилось, но нам включили старую музыку, где первая часть длиннее, хорео короткое. Во время остановки я сказала Луке: давай начнем раньше, потому что я боялась, что мы не успеем хорео. Но мы вроде успели, хоть на хорео я чуть не упала», — заявила Метелкина в эфире Okko.

В общей таблице командного турнира лидирует сборная США, на счету которой 51 очко. Следом располагаются сборные Японии (49), Италии (45), Грузии (41) и Канады (41). Командный турнир завершится в воскресенье после произвольных программ у женщин и мужчин.