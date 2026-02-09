Украинский фигурист про россиянина Гуменника: «Неприятно соревноваться с такими людьми»

Фигуристы выступят с короткими программами на Олимпиаде-2026 во вторник, 10 февраля. Гуменник выйдет на лед первым, Марсак — восьмым.
«Нам неприятно соревноваться с такими людьми», — заявил Марсак по поводу Гуменника. Слова украинского фигуриста приводит TVNET+.
Напомним, что российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе — без флага и гимна России.
