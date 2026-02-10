Ричмонд
Японские фигуристы подали жалобу на покрытие подиума на Олимпиаде

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сборная Японии по фигурному катанию подала жалобу на покрытие пьедестала на церемонии награждения участников командного турнира Олимпийских игр в Италии, написал журналист Джеки Вонг в соцсети X.

Источник: Reuters

Командные соревнования завершились в воскресенье. Победу в командном турнире одержала сборная США. Серебро завоевала команда Японии. Бронза турнира досталась итальянцам. Ранее журналистка Кристин Бреннан сообщила, что американским фигуристом пришлось затачивать коньки, так как на подиуме отсутствовало мягкое покрытие, что привело к царапинам и повреждениям лезвий.

«Сборная Японии подала официальную жалобу на подиумы, то есть на материал их поверхности», — написал Вонг.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

