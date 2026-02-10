Российские штаты Америки. Чем уникальна сборная США по фигурному катанию

Максим Наумов родился в США. Его родители чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Они родились, жили, тренировались и получали чемпионские титулы в Ленинграде — Санкт-Петербурге, однако уехали в США после завершения карьеры. 30 января 2025 года родители Наумова находились на борту самолета, попавшего в авиакатастрофу в Вашингтоне.