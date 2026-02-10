Американская фигуристка урегулировала вопрос с авторскими правами на музыку

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американская фигуристка Эмбер Гленн заявила, что разрешила вопрос с авторскими правами на музыку, которая была использована в ее произвольной программе на Олимпийских играх в Италии.
В воскресенье Гленн заняла третье место в произвольной программе в рамках командного турнира фигуристов, победителем которого стала сборная США. Спортсменка использовала композицию The Return канадского исполнителя Себа Маккиннона, под которую она выступает на протяжении двух лет. В тот же день музыкант в соцсети X выразил удивление тем, что фигуристка использовала его песню без наличия авторских прав. Позднее он уточнил, что по контракту со своим лейблом только он имеет право давать разрешение на использование своей музыки.
«Иногда новые дружеские связи возникают самым неожиданным образом. Я открыла для себя музыку Себа Маккиннона два года назад и почувствовала с ней глубокую связь. Вопрос музыкальных прав может быть сложным и запутанным. Похоже, в этом процессе произошла небольшая заминка. Я рада, что мы прояснили ситуацию и с нетерпением жду сотрудничества с ним», — написала Гленн в соцсети X.
«Выступить на Олимпийских играх было мечтой, ставшей реальностью, а то, что Себ отметил мое выступление и поздравил меня после, сделало этот момент еще более особенным. Я искренне надеюсь, что смогла помочь появлению новых поклонников как фигурного катания, так и его музыки. Мы будем двигаться дальше и продолжать поддерживать артистов и сообщество фигурного катания», — добавила она.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что «найдено хорошее решение вопроса». По информации на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), фигурист выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.