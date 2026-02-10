Американская фигуристка урегулировала вопрос с авторскими правами на музыку

В воскресенье Гленн заняла третье место в произвольной программе в рамках командного турнира фигуристов, победителем которого стала сборная США. Спортсменка использовала композицию The Return канадского исполнителя Себа Маккиннона, под которую она выступает на протяжении двух лет. В тот же день музыкант в соцсети X выразил удивление тем, что фигуристка использовала его песню без наличия авторских прав. Позднее он уточнил, что по контракту со своим лейблом только он имеет право давать разрешение на использование своей музыки.