Чемпионка ОИ пожалела украинского фигуриста после слов о Гуменнике: «У него нет выбора. Если не скажет — проклянут»

В понедельник Марсак накануне короткой программы на Игра-2026 заявил, что ему неприятно соревноваться с российским фигуристом.
"Слова Марсака про Гуменника? Предполагаю, что у этого украинского спортсмена нет выбора. Если он это не скажет, его проклянут. Вообще не думаю, что спортсмены должны как-то вникать в политические ситуации.
Мне очень жаль Марсака, который вынужден говорить такие слова о своих товарищах, с которыми соревнуется. Это очень грустно", — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
